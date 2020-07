Dessers voor vier jaar naar Genk: “Nu ben ik waar ik wil zijn” KDZ

01 juli 2020

Het was al even een publiek geheim, maar nu is het officieel. Cyriel Dessers (25) verhuist naar Racing Genk en tekent een contract voor vier seizoenen. Genk haalt de topschutter uit de Eredivisie weg bij Heracles Almelo voor 4 miljoen euro. Dessers legde de afgelopen dagen al zijn medische en fysieke tests af. Morgen traint hij een eerste keer mee met de groep, nadien wordt hij voorgesteld aan pers en publiek.

"Nu ben ik waar ik wil zijn." 🔵⚪#CD9 #krcgenk #mijnploeg



