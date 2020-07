Dessers scoort z’n eerste, Genk wint met 4-1 van Excelsior Niels Vleminckx

17 juli 2020

19u42 1 Racing Genk Racing Genk won zijn oefenwedstrijd tegen de Nederlandse tweedeklasser Excelsior Rotterdam. Dessers scoorde, Onuachu is verlost van zijn positieve coronatest en speelde een halfuur mee.

Théo Bongonda scoorde twee keer in de eerste helft. Na de rust bracht Genk-coach Hannes Wolf een nieuw elftal tussen de lijnen. Excelsior scoorde nog tegen, maar Borges en Dessers zorgden voor de 4-1-eindstand. Voor recordaankoop Dessers, die ook een aantal mogelijkheden onbenut liet, was het z’n eerste goal in het shirt van Racing Genk. Deze zomer kwam hij voor 4 miljoen euro over van Heracles. Uitblinker bij Genk was Daehli, die centraal op het middenveld een goede beurt maakte.

Opstelling Genk voor rust: Vandevoordt; De Norre, Adewoye, Lucumi, Uronen; Limbombe, Hrosovsky, Dwomoh, Bongonda; Odey, Onuachu (30' Oyen)

Opstelling Genk na rust: Vukovic; Maehle, Dewaest, Cuesta, Borges; Sierra, Wouters, Nygren, Daehli, Paintsil; Dessers.

Doelpunten: 6’ 1-0 Bongonda, 33’ 2-0 Bongonda, 73’ 2-1 Omarsson, 76’ 3-1 Borges, 88’ 4-1 Dessers