Dessers hoopt op snelle doorbraak in transferdossier met Genk: “Wil niet de hele zomer zitten wachten” KDZ

03 juni 2020

17u04

Bron: Tubantia 0 Racing Genk Cyriel Dessers (25) heeft vanmiddag na afloop van de training bij Heracles voor het eerst gereageerd op de moeilijke onderhandelingen tussen Racing Genk en zijn huidige club Heracles Almelo.

Het is duidelijk dat de Nederlandse topschutter zijn zinnen gezet heeft op een verhuis naar Limburg. “Ik hoop dat er snel nieuws is”, klonk het bij onze Nederlandse collega’s van Tubantia. “Ik wil niet de hele zomer zitten wachten. Zonder corona was het heel anders geweest, denk ik. Nu is de markt zo onzeker, alles is onzeker.”

Genk legde al twee keer een bod neer bij de club uit Almelo, maar ving telkens bot. De kloof financiële kloof blijft voorlopig onoverbrugbaar. “Bij de transfers die ik hiervoor maakte, ging ik echt puur op mijn onderbuikgevoel af. Het gevoel moet top zijn. Ik hoop dat deze onzekerheid snel voorbij is.”

