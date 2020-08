Derde positieve coronatest vlak voor start competitie: nu ook Theo Bongonda van Genk in isolatie MXG

08 augustus 2020

09u55 5 Racing Genk Weer pech voor KRC Genk: Theo Bongonda heeft bij de laatste coronatesten van de Pro League - afgelopen donderdag - een positief staal afgeleverd. Alle andere spelers en stafleden hebben negatief getest, dat laat de club weten op de clubwebsite.

Theo Bongonda mist de opener tegen zijn ex-ploeg 'Essevee' door positieve coronatest. Hopelijk zien we Theo snel weer terug! 😤☹️https://t.co/1qg4a0GIZc

#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/YtS5yXSzpJ KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

De positieve test van Bongonda werd pas vrijdagavond laat aan de club gecommuniceerd. Hij gaat nu voor zeven dagen in quarantaine en mist uiteraard de eerste competitiewedstrijd, uitgerekend bij zijn ex-ploeg Zulte Waregem.

Het is de derde positieve test op enkele dagen tijd. Ook bij KV Mechelen testte één persoon positief op het coronavirus. Daar is het niet duidelijk of het om een speler gaat of om een lid van de staf of het bestuur gaat. En ook bij Cercle Brugge testte gisteren iemand positief op het coronavirus.

