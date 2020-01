Deal bijna rond: Genk-middenvelder Berge in Sheffield om transfer af te handelen, ook Hagi op weg naar exit Kjell Doms

30 januari 2020

09u19 12 Racing Genk Genk en Sheffield United zijn het helemaal eens over de transfer van Sander Berge (21). Er werd nog gepraat over de bonussen en het percentage op de doorverkoop, maar de laatste details zijn vanochtend uitgeklaard. De Noor is in Engeland om de deal te finaliseren en mogelijk is hij niet de enige middenvelder die nog vertrekt bij de landskampioen. Ook Ianis Hagi lijkt namelijk op weg naar de exit.

‘Farvel og takk, Genk’, vaarwel en bedankt, Genk, maar dan in het Noors. Sander Berge neemt afscheid van de landskampioen. Zoals het hoort presenteerde Berge zich gisteren netjes op training bij Racing Genk, al trainde hij wel apart. De Noor is een welopgevoede jongen, hij kwam nooit aandraven met ziektebriefjes zoals in het verleden wel al eens gebeurde. Maar dat hij Genk in januari wilde verlaten, was al langer duidelijk. Hij heeft zijn laatste wedstrijd voor de landskampioen gespeeld. Sheffield United verhoogde zijn initiële bod van 20 miljoen de laatste dagen nog substantieel. Het bedrag, dat nu schommelt tussen de 20 en de 25 miljoen, deed Genk toch overstag gaan.

Een deel van het Genkse bestuur koesterde nog de – ijdele – hoop om de Noor nu al een contract met Sheffield te laten ondertekenen, maar hem wel nog tot het einde van het seizoen in Genk te houden. Berge zou zonder twijfel een belangrijk wapen zijn in de strijd om play-off 1. Een deal waar overigens noch Berge, noch zijn ­entourage, noch Sheffield uiteindelijk akkoord mee gingen. Stel je eens in zijn plaats. Tekenen voor het nummer 8 uit de Premier League en het risico lopen weg te kwijnen in play-off 2. De gedachte alleen al deed hem wellicht huiveren.

Ook exit Hagi?

Sander Berge is niet de enige middenvelder die Genk lijkt te gaan verlaten. Zo trekt ook Ianis Hagi (21) naar alle waarschijnlijkheid de deur van de Luminus Arena achter zich dicht. Dat de Roemeen tegen AA Gent al naast de kern viel, was al een indicatie van een nakend vertrek. Hij werd afgelopen zomer voor vier miljoen euro gehaald bij FC Viitorul, maar kon de verwachtingen nooit inlossen. Hij kwam in totaal tot 14 competitiewedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en goed was voor drie assists. Ook in de Champions League maakte hij in vijf van de zes wedstrijden speelminuten. Naar waar de beloftevolle middenvelder vertrekt, is evenwel nog niet duidelijk.