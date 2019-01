De nieuwjaarsspeech van Genk-voorzitter Peter Croonen: “Voorzitter van het Jaar? Dat hoeft niet” Kjell Doms in Spanje

Een voorzitter in de luwte, altijd bescheiden en toch terecht fier op het verhaal dat hij met Racing Genk schrijft. De nieuwjaarsspeech van Peter Croonen (49). «Ik hoef de spotlights niet.»

«Als ik terugkijk op 2018, dan onthoud ik de uitdagende start onder Philippe Clement. Play-off 1 halen was geen evidentie. In die periode wonnen we wedstrijden vooral op karakter. Die winnaarsmentaliteit heeft Clement er heel snel in gekregen. De kloof om echt een rol van betekenis te spelen was te groot, het reeksje ontbrak om een remonte in te zetten. Maar we zetten wel onze voet naast de andere topploegen en we toonden dat er veel potentieel in onze groep zat. In de zomer hebben we als club een sterk signaal gegeven door deze kern samen te houden én te versterken. Daar sprak ambitie uit. Het karakter en de fysieke sterkte hebben we in het tweede deel van 2018 uitgebreid met geweldig voetbal. Tot op de allerlaatste speeldag, ondanks de vele matchen in 2018, zag je de combinatie van die kwaliteiten.»

