De letterlijke brief van Pozuelo: “Houding Genk is niet eerlijk”



13 februari 2019

In Brussel, 12 februari, 2019

“Ik voel me na de publieke verklaringen van Racing Genk gisteren, 11 februari, met betrekking tot mijn contractuele situatie, verplicht om dit statement te maken. Om mijn professionele reputatie, eer en publiek imago te kunnen behouden. Daarom wil ik dat de fans van Racing Genk weten hoe alles in mekaar zit.”

1. “Het is absoluut onwaar dat ik in januari een akkoord heb bereikt met Genk waarin staat dat ik bij de club zou blijven tot 14 juni 2019 zoals herhaaldelijk door de club gezegd. Integendeel. Ik moedig Genk aan om het contract of de overeenkomst getekend door mij en de club publiek te maken. Ik ben er zeker van dat ze dat niet zullen doen omdat ik nooit zo’n contract of overeenkomst getekend heb. Het is wél waar dat ik mijn intentie om bij Genk te blijven, heb kenbaar gemaakt. Maar daar moet bij gezegd worden dat ik door de club onder druk gezet werd om dat te doen. Ook al waren we op dat moment nog steeds de details van de zogenaamde overeenkomst aan het onderhandelen - een overeenkomst die ik uiteindelijk niet getekend heb.”

2. “Het enige en laatste document dat getekend is tussen mij en Genk is het contract gedateerd op 1 augustus 2017 waarin Genk instemde om een transfer van een ‘third club’ te aanvaarden met de voorwaarde dat ze een bod van 8 miljoen euro netto zouden krijgen als compensatie voor die permanente transfer.”

3. “Genk heeft recent verschillende aanbiedingen ontvangen die net niet aan die voorwaarde tegemoet kwamen en die ik dan ook geweigerd heb. Maar de afgelopen dagen is er wél een bod binnengekomen dat aan die voorwaarde voldoet. Bovendien - als ik eerlijk ben - voldoet het bod ook aan mijn persoonlijke verwachtingen.”

4. “Daarom heb ik aan Genk duidelijk gemaakt dat ik wil getransfereerd worden naar die ‘third club’ en ik heb de club gevraagd om het bod te aanvaarden zoals door alle partijen overeengekomen in mijn huidige contract.”

5. “Ik ben ervan overtuigd dat de supporters van Genk - waar ik bijzonder veel respect voor heb - het er mee eens zijn dat mijn prestaties altijd ‘outstanding’ waren. Ik heb altijd inzet en professionalisme getoond, inspanningen geleverd. Ik vind de houding van de club en de positie die ze innemen niet eerlijk. Net omdat het duidelijk was overeengekomen dat Genk verplicht was een bod te aanvaarden, mocht het er komen.”

6. “Ik ben van mening dat Genk contractbreuk pleegt, omdat ze deze transfer weigeren en omdat ze gewag maken van een zogenaamd contract dat ik nooit getekend heb. Deze situatie beïnvloedt mijn fysieke en mentale integriteit.”

7. “Ik wil dat Genk mijn contract naleeft om geen verdere schade te berokkenen aan mijn reputatie en imago door onwaarheden te publiceren.”

8. “En ik wil duidelijk stellen dat - indien Genk verder inbreuk pleegt op mijn contract - ik geen andere optie heb dan gerechtelijke stappen te ondernemen om mijn rechten te verdedigen.”

9. “Ik vind het bijzonder jammer dat ik hiertoe word gedwongen door Genk ondanks alle bijdragen die ik voor de club geleverd heb in de voorbije drie seizoenen. Ik zal echter professioneel blijven en mijn diensten blijven aanbieden met dezelfde inzet en inspanningen als voordien. Tot de laatste dag dat ik speel voor Genk. Zoals ik altijd gedaan heb - het is ook wat de supporters van Genk verdienen.”

