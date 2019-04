De grote droom van Junya Ito: “In Genk voor de Champions League”



SJH

14 april 2019

08u00 0 Racing Genk In Genk praten ze alsmaar minder over Pozuelo doordat Junya Ito (25) aangenaam verrast. De snelle Japanner tekende pas eind januari, maar heeft ondanks 0,0 ervaring in Europa meteen een impact en valt meer dan in de smaak bij de fans. Zijn goal tegen Anderlecht maakte hem meteen populair in de Luminus Arena.

Gereserveerde jongen die Ito. Schuchter in het kwadraat. Vieren met de fans: hij wist niet hoe zich te houden. Geef hem nog wat tijd om te aarden. Al is hij zelf best tevreden over zijn eerste weken en maanden in Limburg. “Ik heb sneller dan verwacht al mijn intrede gedaan in de ploeg. De eerste aanpassingsperiode ligt achter me. In de beginfase had ik wat stress omdat ik nog nooit in Europa gevoetbald had. Dat is voorbij. Het grootste verschil? Het eten, de gewoontes en zeker de taal. Ik ben nog niets tegengekomen wat ik echt niet lust. Frietjes en chocolade heb ik wel al eens geproefd, maar er is me duidelijk gemaakt dat ik er best niet te veel van eet. Het bier heb ik nog niet gedronken. Ik lust geen alcohol.”

Voetballen in de Belgische competitie is nieuw voor Ito. Hij manifesteert zich op zijn manier en probeert te doen wat Clement van hem vraagt. “Het voetbal in België is fysieker dan in Japan. Daar draait het meer om techniek. In het begin was het voor mij even doorbijten, maar dat is ook een uitdaging. Ik krijg meer trappen dan in de J-League., maar echte blessures hield ik er nog niet aan over. De trainer wil dat ik de één-tegen-één situaties opzoek en mijn snelheid uitspeel. Hij hamert er ook op dat ik nog op kracht moet trainen.”

Ito kwam naar Europa met een specifiek doel en koos bewust voor Genk. “Het is mijn droom om de Champions League of de Europa League te spelen. Van alle aanbiedingen die ik kreeg, leek Genk me daarom de beste optie. We hebben zeker nog een kans op de titel. De wedstrijd van zondag tegen Club Brugge wordt de belangrijkste omdat zij nog geen punten lieten liggen in play-off 1.” Als het even kan wil hij dus die Champions League halen én spelen tegen PSG. Daar zit zijn idool. “Ik kijk het liefst naar Neymar. Zijn dribbels zijn geweldig. Of ik me aan hem spiegel? Neen, hij is een ander type speler en ik wil vooral mezelf zijn.”