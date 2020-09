De gesprekken draaien op niets uit: Frank Vercauteren wordt niét de nieuwe coach van Racing Genk KDZ/RN

22 september 2020

15u41 5 Racing Genk Frank Vercauteren wordt met zekerheid niet de nieuwe coach van Racing Genk. Beide partijen praatten de voorbije dagen uitvoerig met elkaar, maar tot een akkoord kwam het niet. Racing Genk moet zo zijn zoektocht naar een opvolger voor Hannes Wolf verderzetten.

Vercauteren zette eerder deze week zijn plannen om naar vrouw en kind in Rusland te reizen on hold om verder te onderhandelen met Genk. De club wachtte op een antwoord, en heeft dat nu ook gekregen: het kwam niet tot een deal. Vercauteren reist de komende dagen richting Rusland. De Limburgers richten hun pijlen nu op andere kandidaten.

Onder meer Jess Thorup is in beeld. De Deen is vrij na zijn ontslag bij AA Gent en gaf eerder al aan open te staan voor een nieuwe aanbieding. Ook de naam van Marc Brys viel al een aantal keer in de Luminus Arena. Al is zijn situatie veel delicater: hij gaf al enkele keren aan goed te zitten bij OH Leuven. Genk wil haast maken van een nieuwe coach, maar kan door de zege tegen KV Mechelen van afgelopen weekend iets vrijer ademen. Gisteren en vandaag zijn de spelers vrij, morgen begint de voorbereiding op de volgende competitiewedstrijd, maandag tegen KV Oostende. In principe zou de nieuwe coach dan al op de bank moeten zitten.

