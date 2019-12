De flater in Napels blijft zonder gevolgen: Vandevoordt behoudt vertrouwen in Genks doel Kjell Doms

13 december 2019

13u50 0

De flater tegen Napoli heeft geen kwalijke gevolgen voor Maarten Vandevoordt. Hannes Wolf behoudt het vertrouwen in zijn 17-jarige doelman en zet hem ook tegen Waasland-Beveren onder de lat. Vandevoordt ging in zijn Champions League debuut tegen Napoli al na twee minuten in de fout. Trainer en spelers namen de jonge snaak na de partij meteen in bescherming. Vandevoordt debuteerde vorige week in de Jupiler Pro League tegen Cercle Brugge met een 2-1 overwinning, eerder verving hij ook al Gaëtan Coucke in de bekerwedstrijd tegen Antwerp. Tegen Waasland-Beveren gaat Vandevoordt voor zijn eerste clean sheet.