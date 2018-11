De fiere leider door de ogen van vroegere blauw-witte kampioenen: “Dit is het beste Genk ooit” Kjell Doms

02 november 2018

06u00 0 Racing Genk Meer goals, meer punten, meer ­zeges. Racing Genk doet na dertien speel­dagen beter dan zijn drie kampioenenploegen. Ervaringsdeskundigen Marc Hendrikx, Thomas Chatelle en Elyaniv Barda voelen dat dit het seizoen van de Limburgers kan worden. “Het plaatje klopt gewoon.”

“Cijfers liegen nooit”, zegt Elyaniv Barda (36). “Het huidige Racing Genk scoort op alle vlakken beter dan de drie ploegen die kampioen zijn geworden. De weg is nog lang, maar ik durf wel te zeggen dat dit het beste Racing Genk ooit is.” Straffe taal van Barda, die met Genk de titel pakte in 2011, samen met kleppers als Courtois en De Bruyne. “Ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden van Genk mee te pikken en het is echt een plezier om ze bezig te zien, niet ­alleen in de competitie, maar ook in Europa. De enige kanttekening die ik kan plaatsen, is dat het geen sprint is, maar een marathon. Genk is op dit moment de beste in België, maar zijn ze dat ook als het er écht om gaat, in de play-offs? En als het gebeurt, hoeft het niet zo spannend te zijn als bij ons destijds”, lacht Barda. “Wij moesten tot de laatste speeldag en het rechtstreekse duel met Standard wachten om zeker te zijn. Ik gun het de club en de fans van harte.”

