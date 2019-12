De Condé scherp voor zijn spelers: "Wie niet gelukkig is, mag vertrekken" Kjell Doms

12 december 2019

06u50 0 Racing Genk Ook al was de uitschakeling al een feit, Racing Genk is met een kater teruggekeerd uit Napels. Technisch directeur Dimitri de Condé fileerde - een deel van - zijn ploeg een dag na de 1 op 18. "Sommigen zijn met randzaken bezig, anderen botsten op hun limieten."

Racing Genk zit met een probleem, vindt Dimitri de Condé. En dat het niet op één, twee, drie op te lossen is, laat zich raden. Hoe bestaat het dat je coach na de laatste wedstrijd in de Champions League, tegen een ploeg als Napoli, in een mythische voetbaltempel als San Paolo, moet vaststellen dat de mentaliteit niet goed genoeg is? Technisch directeur De Condé deelt de analyse van zijn coach en legt de vinger op de wonde. "Er zijn op dit moment te veel jongens bezig met allerlei randzaken, andere spelers botsen gewoon op hun limieten", zegt de sportieve baas van Genk. "Vooral dat eerste is een groot probleem en dat baart mij zorgen. Wie een transfer naar een grote club ambieert, moet het op dit niveau tonen. Maar de realiteit is dat zeker drie, vier spelers het niveau gewoon niet aankunnen. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dit leeft al langer in deze groep en daar word ik kwaad van. De trainer heeft gelijk wanneer hij zegt dat de mentaliteit niet goed was. Maar ons probleem is dat we defensief ook constant fout gepositioneerd staan, dat heeft niets met mentaliteit te maken. Ik zie jongens die met hun hoofd elders zitten en zichzelf niet meer kunnen pushen."

Zwak defensief duo

De Condé noemt geen namen, maar je hoeft geen helderziende te zijn om te weten wie hij bedoelt. Het defensieve duo Dewaest-Lucumi ging niet vrijuit bij de Genkse tegengoals en mag zich aangesproken voelen. Dewaest had het onder Mazzu soms moeilijk met zijn invallersstatuut en uitte daarover intern een aantal maal zijn ongenoegen. Van Wolf krijgt Dewaest opnieuw de voorkeur - en de kapiteinsband - maar het probleem is niet opgelost.

"We gaan hier zeker opnieuw over praten, maar eens houdt het praten op en moet het op het veld gebeuren. Wie niet gelukkig is in Genk mag vertrekken. Dat is een oplossing, zij het een bruuske. Maar het is duidelijk dat we veel werk voor de boeg hebben. Ik verwacht een reactie tegen Waasland-Beveren, dat heb ik de laatste maanden al te vaak moeten zeggen na een slechte prestatie."

Al is het niet allemaal slecht volgens De Condé. "Sander Berge heeft deze campagne voor mij getoond dat hij op weg is om een grote speler te worden. In moeilijke omstandigheden probeert hij wél de ploeg op sleeptouw te nemen. Ik denk dat hij voor zichzelf nog maar eens een meerwaarde heeft gecreëerd. De voetbalwereld bekijkt Sander Berge als iemand die overeind blijft in moeilijke omstandigheden, ook op dit niveau, en dat is heel positief voor hem."