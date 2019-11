De Condé over ontslag Mazzu: “De twijfel die er extern was, leefde ook in de kleedkamer” JBE/ODBS

12 november 2019

12u46

Bron: VTM NIEUWS 0

Technisch directeur Dimitri De Condé licht bij VTM NIEUWS het ontslag van Felice Mazzu toe. “We hebben niet het gevoel als club dat we momenteel stabiliteit hebben. Dat we weten: ‘we werken zo en daar werken we naar toe. Dat we, los van de resultaten, progressie maken’. Het gevoel dat die duidelijkheid er was, is er niet meer. Los van het feit dat er extern veel twijfel was, voel je ook dat dit leeft in de kleedkamer. Dat is niet OK en vandaar de beslissing.”

De Condé: “Buitenlandse coach zeker optie”

Wie Mazzu nu moet opvolgen - de namen van Vrancken en Storck circuleren? “Eerst en vooral: er is helemaal nog niets ondernomen. Het is een pluspunt als de nieuwe coach de groep kent, maar een buitenlander is ook absoluut een optie. Het belangrijkst is dat die nieuwe trainer ons duidelijkheid geeft, wat hij ook op de groep moet overbrengen en uitstralen.”