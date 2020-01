De Condé over interesse voor Sander Berge: “De bedragen zijn naar Belgische normen extreem hoog” FDZ

29 januari 2020

06u40 1 Racing Genk Drukke dagen voor Dimitri de Condé. De sportief directeur van Racing Genk zit geen moment stil. Quid Sander Berge? Het is de vraag die de Limburgers bezighoudt. “Ik weet niet of hij hier op 1 februari nog zit.”

‘Should I stay or should I go.’

Het grote dilemma voor Sander Berge - sterkhouder in de Luminus Arena. Al drie jaar de motor van Racing Genk. Klaar voor een stap hogerop, dromend van de Premier League.

De landskampioen weigerde al een bod van Sheffield United voor de Noor. 20 miljoen wilden zij geven. Onvoldoende voor De Condé en co, maar Genk onderhandelt nog steeds. Sheffield is van plan een nieuw en verbeterd bod uit te brengen. “Er beweegt wel wat rond onze spelers, dan vooral rond Berge”, is De Condé eerlijk.

“De bedragen zijn naar Belgische normen extreem hoog en dat maakt het complex. We praten erover met Sander, de inhoud van onze gesprekken houd ik intern. Maar ik weet niet of hij op 1 februari nog hier zit. Het is moeilijk om daar nu een antwoord op te geven. Weet je: het goede werk van onze technische staff de afgelopen jaren heeft ook een nadeel - er is veel interesse in onze spelers.”

Zeg dat wel. Zijn onder meer vertrokken tijdens en na het kampioenenjaar: Alejandro Pozuelo, Ruslan Malinovskyi, Leandro Trossard.

Intussen werd Ally Samatta twee weken geleden verkocht aan Aston Villa. De as van de kampioenenploeg. Het moet Berge toch doen nadenken. De laatste der Mohikanen.

De dingen veranderen snel in Genk. Inkomend rondde de landskampioen begin januari de komst af van Mats Möller Daehli en Kristian Thorstvedt. En gisteren officialiseerden ze de huurdeals van Thomas Didillon en Eboue Kouassi. “Hem volgden we al van toen hij nog bij Krasnodar speelde. De pogingen die we toen deden om hem te halen, lukten niet. Eboue ging naar Celtic, geraakte geblesseerd en heeft nu een fysieke achterstand. Hij heeft vier maanden om te bewijzen dat hij het potentieel heeft. Daarna zullen we zien of hij volgend seizoen effectief deel zal uitmaken van Racing Genk.”

Didillon/Beiranvand

De Condé had het ook over de doelmannenkwestie in Limburg. De blessure van Danny Vukovic, de weifelende Gaëtan Coucke, het debuut en de blessure van toptalent van Maarten Vandevoordt én de laatste twee wedstrijden opnieuw de weifelende Gaëtan Coucke. Enter Thomas Didillon. “Het keepersverhaal was niet gemakkelijk. We hebben gekeken wat de beste oplossing is op korte en lange termijn, wie ons een meerwaarde kan geven. We zijn overtuigd dat Thomas de juiste keuze is - hij is heel hongerig.”

Nochtans leek de Iraanse nummer één Alireza Beiranvand lange tijd op weg naar Genk. Hij stapte gewoon niet op het vliegtuig richting Brussel - Antwerp zou hem nu vastleggen. “Het is normaal dat een club met meerdere spelers tegelijk bezig is. Een soap? Dat is wat de media er van gemaakt heeft.”

Enfin, de komende dagen beloven nog druk te worden in de Luminus Arena. De klok rond werken, want - zegt De Condé - “afhankelijk van het vertrek van Berge, kan er ook inkomend nog iets gebeuren.”

De Noor trainde gisteren alleszins mee met de landskampioen.

Lekker ingeduffeld, alles rustig overpeinzend. ‘Should I stay or should I go?’