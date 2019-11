De Condé: “Ik vind de keuze van Wolf voor ons niet logisch. Maar ze maakt me wel trots” TLB/ABD

19 november 2019

18u07 0

Dimitri De Condé loopt zeer hoog op met Hannes Wolf, de nieuwe coach van Racing Genk. “Ik heb informatie gekregen van mensen binnen het voetbal. ‘We denken dat we een profiel hebben zoals dat van Philippe Clement. Hij zit in Duitsland, ga met hem praten’, kreeg ik zelfs te horen. Ook alle spelers die met hem gewerkt hebben, zijn vol lof. Zowel jonge spelers als bekende namen als Pavard en Pulisic.”

“Als we het totaalplaatje bekijken, dan denken we dat Hannes de perfecte trainer is voor ons. Ik vind zijn keuze trouwens niet zo logisch en dat maakt me eigenlijk het meest trots. Dat een Trainer van het Jaar van 2017 de keuze maakt om naar België en naar Genk te komen, maakt me heel erg trots. Ik vind het een compliment voor iedereen die de laatste jaren hier in Genk gewerkt heeft dat we een naam aan het krijgen zijn in het internationale voetbal, waardoor er zelfs Trainers van het Jaar van een groot voetballand als Duitsland voor ons kiezen.”

Racing Genk De Condé legt uitgebreid uit waarom Genk voor Wolf heeft gekozen: