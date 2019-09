De Condé gaat na strafschop-tumult verhaal halen bij arbiter, maar wordt kordaat de deur gewezen AR

13 september 2019

23u41

Bron: Eigen berichtgeving 0

Voetbal is emotie en die durven soms al eens hoog op te laaien. Ook in Charleroi - Genk. De landskampioen keek bij de rust tegen een dubbele achterstand aan. Charleroi kwam op voorsprong na een strafschopgoal van Morioka. Scheidsrechter Nathan Verboomen legde de bal op de stip na uiterst licht contact van doelman Coucke met Fall. De VAR oordeelde dat het geen ‘clear error’ was van de scheidsrechter en liet begaan. Kort voor die bewust fase liet Verboomen een overtreding op Joseph Paintsil ongemoeid en dat zette kwaad bloed bij technisch directeur Dimitri de Condé.

In die mate zelfs dat hij tijdens de rust verhaal wilde halen bij de scheidsrechter in de neutrale zone. Daar werd hij vrij kordaat de deur gewezen door de algemeen directeur van Charleroi, Pierre-Yves Hendrickx. “Mensen die niets te zoeken hebben in de neutrale zone moeten daar ook niet zijn”, zei Hendrickx. “En al zeker niet als verhaal willen halen bij de scheidsrechter.” Technisch gezien niet helemaal correct, want de Condé heeft als bestuurder wel degelijk toegang tot de neutrale zone en de kleedkamer.