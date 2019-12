De Condé: “Die eerste zege in de Champions League blijft het doel” JBE/YP

09 december 2019

Dimitri De Condé, de Technisch Directeur van Racing Genk, stapte vanochtend met zijn spelers op het vliegtuig naar Napels. Daar spelen de Genkenaars morgen hun laatste Champions League-duel tegen het Napoli van Dries Mertens en De Condé wil er graag de eerste CL-zege ooit boeken met zijn team. “We hebben weinig te winnen, dat geeft een ander gevoel. Maar we willen nog steeds die eerste Champions League-zege boeken, dat blijft het doel”, aldus de TD, die ook met veel voldoening terugblikt op de twee laatste wedstrijden van Maarten Vandevoordt, de amper 17-jarige doelman van de Limburgers. “Hij heeft het supergoed gedaan.” Afwachten of hij na morgen de jongste doelman ooit wordt in de Champions League.

Hieronder het integrale gesprek van VTM-collega Jarno Bertho met Dimitri De Condé:

