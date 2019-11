De Condé dag voor Liverpool - Genk: “Ik wil weer een collectief zien” JBE

04 november 2019

13u22

0

Alsof een uitmatch tegen Liverpool (dinsdag 21u) nog niet voldoende moeilijk is, trekt Genk na het 2-0-verlies in Eupen ook onder slecht gesternte naar de Merseyside. Dimitri De Condé stelt vast: “We hebben ons in een situatie gevoetbald dat we net tegen de beste club van Europa moeten tonen dat dit Racing Genk beter kan. Want op dit moment is het collectief niet voldoende”, aldus de technisch directeur.

Croonen: “Te weinig niveau”

Peter Croonen spreekt van een Genkse match ‘hors catégorie’, al kan ook hij niet blind blijven voor het bijzonder matige Genkse vormpeil. De voorzitter wil een reactie zien van zijn spelersgroep.