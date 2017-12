Daerden: “Charleroi is titelkandidaat” Kjell Doms

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Racing Genk Racing Genk trekt zondagavond naar Sporting Charleroi. Met tonnen respect, zo blijkt. Jos Daerden - nog steeds T1 ad-interim bij Genk - schuwde de mooie woorden voor de Carolo's niet.

“Waarom zou Charleroi geen titelkandidaat zijn? We zijn 18 speeldagen ver en ze zijn de enige ploeg die in het spoor van Club Brugge kan blijven. Je staat niet toevallig tweede”, zei Daerden zopas op de persconferentie in de Luminus Arena.

“Zulte Waregem was er een paar jaar geleden ook heel dichtbij, ik denk dat Charleroi ook tot het eind zal meespelen voor de prijzen. Ik heb er zelf ook nog even gewerkt, (in 2011 toen Charleroi in tweede klasse speelde, red) maar dat was nog onder ‘de andere’ Bayat. Met Mehdi aan het roer is Charleroi een stabielere koers gaan varen, met een prima kapitein aan het roer. Felice Mazzu bewijst dat hij een goede coach is als je jaar na jaar toch een aantal sleutelspelers moet vervangen en nieuwe jongens moet inpassen.”

Voor Genk komt het erop aan om verder te bouwen op het momentum na de gewonnen kwartfinale in de beker tegen Waasland-Beveren. “Dat is zo, maar na onze bekerzege op KV Mechelen gingen we een paar dagen later ook opnieuw de boot in. Ik hoop dat we voldoende gerecupereerd zijn om zondag een sterke prestatie neer te zetten.” Bij Genk geraakt Uronen wellicht niet speelklaar en ook Trossard is out. Joseph Aidoo keert terug uit schorsing en wordt opnieuw in de basis verwacht, Brabec verhuist dan naar de bank.

