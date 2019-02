D-day voor Pozuelo: delegatie van Toronto komt praten in Genk, Spanjaard traint gewoon mee KDZ

20 februari 2019

Terwijl elders op dit moment over zijn lot wordt onderhandeld door Toronto FC en Racing Genk, trainde Alejandro Pozuelo gewoon mee. De training voor het Europa League-duel tegen Slavia Praag was een kwartier open voor de pers. Vandaag wordt een doorbraak verwacht in het dossier rond de 27-jarige Spanjaard. Toronto-voorzitter Bill Manning en algemeen directeur Ali Curtis maakten hun opwachting in Limburg om de gesprekken verder te zetten. Het voorbije weekend vloog Dimitri De Condé al naar de VS om het over Pozuelo te hebben, maar uitsluitsel kwam er nog niet.

Toronto wil hem graag zo snel mogelijk inlijven, Genk hoopt Pozuelo tot 7 mei in Genk te houden. Zij zouden hem dan net voor het sluiten van de transfermarkt in de MLS laten vertrekken. Een optie die Toronto dan weer niet genegen is. Wie doet er straks het meeste water bij de wijn? Komt er geen akkoord uit de bus, dan dreigt Pozuelo nog steeds met het verbreken van zijn contract en kan hij in China aan de bak.