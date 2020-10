Croonen riskeert sanctie na incident in spelerstunnel BF/NVK

01 oktober 2020

07u17 0 RC Genk Genkvoorzitter Peter Croonen riskeert een vervolging voor het disciplinair comité van de voetbalbond wegens een incident na afloop van RC Genk-KV Oostende (2-2) maandagavond.

Scheidsrechter Nicolas Laforge en de 'match delegate' maakten een rapport op van de aanwezigheid van Croonen en twee bestuursleden in de spelerstunnel van Genk, terwijl ze niet getest waren op corona. Volgens het protocol moeten personen in de neutrale zone ook de testprocedure ondergaan. Ook zouden de Genkbestuurders de scheidsrechter stevig de levieten gelezen hebben, uit onvrede voor de rode kaart van Toma. Mogelijk moeten Croonen en co. zich nu verantwoorden voor het disciplinair comité.

Croonen, die ook voorzitter is van de Pro League, wou gisteren amper commentaar kwijt over de zaak: "Het betreft emoties na de wedstrijd, maar er is niets fundamenteels gebeurd. Meer zeg ik er niet over."

Samenvattting RC Genk - KV Oostende 2-2

