Clement voor titelmatch: “We krijgen drie matchballen, ik zou graag de eerste pakken” KDZ

10 mei 2019

14u26 0 Jupiler Pro League Gezellige drukte in Genk. Een pak meer volk dan doorgaans het geval is voor een pre-match persconferentie van Philippe Clement.

“Staat er iets te gebeuren misschien”, grapte de Genkse coach. En of. Racing Genk kan zondag voor het eerst sinds 2011 nog eens landskampioen worden. Als de Limburgers winnen op Club Brugge, mag de champagne ontkurkt worden. “We krijgen drie matchballen en ik zou graag de eerste pakken”, zei Clement. “Niet omdat het op Club Brugge is, want het maakt mij echt niet uit wáár wij kampioen worden. Het liefst van al zie ik het in een thuismatch gebeuren, maar we gaan niet met opzet wachten tot die laatste thuismatch tegen Standard.”

Pak voor de broek

In de reguliere competitie kreeg Genk een pak voor de broek tegen Club Brugge, maar Clement verwacht een totaal andere wedstrijd. “De Pozo-saga was toen op zijn hoogtepunt, Berge was er niet bij, Ndongala was niet fit, Ito was nog niet klaar, Uronen keerde pas terug uit blessure. Brugge blijft voor ons de moeilijkste verplaatsing, maar dit wordt een totaal andere wedstrijd. Ik voel heel veel vertrouwen in de groep. Op de momenten dat de buitenwereld dacht ‘en nu gaat Genk het moeilijk krijgen’, werd mijn groep nog beter. Wij zijn klaar voor zondag.”