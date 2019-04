Clement voor kraker tegen Club: “Dit is dé match van het jaar” Michaël Vergauwen

11 april 2019

15u14 0 Play-off 1 Hij wond er geen doekjes om, Philippe Clement. “De match tegen Club is dé match van het jaar.” Een favoriet ziet de Genk-coach niet. “Het is fiftyfifty.”

“Ik vond Club heel goed spelen. Net als ons”, vertelde Clement op z’n wekelijkse persbabbel. “Club Brugge: dat is de ploeg met het hoogste budget, waar iedereen fit is. Een heel sterk geheel. Aan ons om er iets tegenover te zetten. De twee beste ploegen van heel het seizoen tegenover elkaar: het zal fiftyfifty zijn. Wij gaan de strijd aan, wat op zich al mooi is. We hebben minder dan de helft van hun budget, staan al heel het jaar op die eerste plaats en gaan er alles aan doen om die te houden. Of ik teken voor een punt vooraf? Dat doe ik nooit. Ik wil altijd winnen, en mijn spelers ondertussen ook.”