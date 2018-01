Clement: "Play-off 1 mag geen obsessie worden" Kjell Doms

22u34

Racing Genk kan dinsdagavond een statement maken. Drie punten pakken aan de Kust en de Limburgers doen weer volop mee in de strijd om play-off 1. Maar: "Die plaats bij de eerste zes mag geen obsessie worden", vindt Philippe Clement. "Pas twee speeldagen voor het einde van de reguliere competitie zal ik naar het klassement kijken. Dan kunnen we beginnen rekenen. Tot dan wil ik mij niet focussen op die klassering."

Philippe Clement is alvast niet van plan om zich gek te laten maken. De nieuwe trainer van Racing Genk denkt op dit moment niet in termen van ‘inhaalrace’ of ‘comeback’. "Voor mij is er één iets heel erg duidelijk. Als we ons enkel richten op de ploeg die voor ons staat in het klassement, dan steken we energie in de verkeerde dingen." Clement ziet andere, meer dwingende uitdagingen. "Ik moet proberen om iedereen opnieuw fit te krijgen, er moet fysieke vooruitgang geboekt worden, er moeten automatismen gekweekt worden en in dat proces willen we zo veel mogelijk punten pakken. Dat zijn mijn doelstellingen voor de komende maanden."

Clement wil zich ook niet verschuilen achter de resem afwezigen in zijn kern. "Als we blijven focussen op het halflege glas, dan trappelen we ter plaatse en zal hier niet veel gebeuren. We moeten vooruit met de jongens die beschikbaar zijn."

