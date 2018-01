Clement ongeslagen in Limburgse derby: "Het klassement boeit mij op dit moment niet" Kjell Doms

26 januari 2018

15u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Morgenavond staat in de Luminus Arena de Limburgse derby geprogrammeerd. Genk en STVV mogen onder mekaar uitmaken wie - zeker voor één speeldag - in de top zes staat. Voor Philippe Clement is het zijn eerste derby als coach van Genk. “Als speler heb ik weinig herinneringen aan de derby, waarschijnlijk omdat ik met Genk geen enkele keer verloor tegen STVV.”

Philippe Clement maakt zich op voor zijn eerste Limburgse derby als coach van Racing Genk. Als speler speelde hij met Genk vier keer tegen de Kanaries en die cijfers geven Genk alvast vertrouwen. Met Clement erbij verloor Genk geen enkele keer. Tussen 1997 en 1998 speelde Genk twee keer gelijk tegen STVV en won het ook twee keer. In het laatste competitieduel, op 28/02/1998 scoorde Clement zelfs op Stayen, het werd toen 0-2. Benieuwd wat dat wordt als coach.

“Statistieken zijn wat ze zijn”, lacht Clement. “Leuk voor de krant, maar ik leef niet in het verleden. Genk had ook al meer dan tien jaar niet meer gewonnen op KV Oostende en kijk.” Clement herinnert zich overigens weinig van de duels die hij met STVV uitvocht. “Waarschijnlijk omdat we geen enkele keer verloren. Dat is heel vreemd, maar uit mijn carrière herinner me meer de mindere momenten dan de mooie momenten. Vooral omdat ik zo kritisch denk ik. Soms heb ik daardoor zelfs te weinig genoten van de mooie momenten."

"Ik geef een voorbeeld: we wonnen met de Club Brugge in de Champions League op AC Milan en tien minuten na die wedstrijd was ik al bezig met de wedstrijd tegen Heusden-Zolder een paar dagen later." Achteraf heb ik daar wel spijt van gehad. Misschien had ik op de momenten zelf meer moeten genieten van die knappe prestaties. Langs de andere kant denk ik ook dat ik zo’n mooie carrière heb kunnen maken door meteen opnieuw gefocust te zijn op de volgende wedstrijd.”

Klassement

Dat Genk en STVV in een rechtstreeks duel strijden voor een plaats bij de eerste zes geeft de derby nog wat extra glans. Al zegt Clement daar op dit moment niet mee bezig te zijn. “Het klassement boeit mij op dit moment niet, dat is iets voor de laatste twee speeldagen. En ik hoop dat mijn groep die boodschap ook begrepen heeft. Natuurlijk is het een wedstrijd die belangrijk is voor de supporters en we zullen alles geven om een resultaat te halen, maar als je enkel met dat resultaat bezig bent dan komt het niet. Wij moeten bezig zijn met de manier waarop we dat resultaat kunnen bereiken, door onze taken uit te voeren, diepgang in het spel te leggen en kansen af te maken. Het zou verkeerd te zijn om te focussen op dat scorebord. Elke seconde naar dat scorebord kijkt, is een seconde waarin je niet bezig bent met wat je op het veld moet doen.”