Clement looft ervaring van Club: "Vormer doet geen poging om naar doel te gaan, wél om penalty te krijgen" GVS

02 april 2018

20u32

Bron: Proximus 11 12 Racing Genk Philippe Clement was groots in de nederlaag. De beslissing van de videoref om tussen te komen vond hij correct, al loofde hij ook wel de ervaring van Ruud Vormer. "Goed gedaan van hem, wij waren naïef."

"Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld", aldus de trainer van Genk bij Proximus 11. "We zijn nu ook de ploeg die het twee keer op korte tijd Club Brugge heel moeilijk maakte op eigen veld. Toch is het spijtig dat we hier geen punt aan overhouden, want dat was een terechte uitslag geweest. Je ziet ook de ervaring van Club. Vormer doet geen poging om naar doel te gaan, wél om die penalty te krijgen. Er is contact, dus dat is goed gedaan, maar wel naïef van ons. Zulke zaken moeten mijn spelers nog leren."

De penalty kwam er na tussenkomst van de videoref. "Het is goed dat de VAR die beslissing nam. Als het correcte beslissingen zijn ben ik voorstander van dit systeem. Het gaat dikwijls heel snel, als er dan iemand kan corrigeren is dat goed voor het Belgische voetbal." Terug naar de eigen ploeg: "Ik ben tevreden over heel wat zaken. De organisatie, de opbouw van achteruit tegen een ploeg die hoog druk zette. We moeten dieper in het veld nog leren de juiste keuzes te maken, maar gaan daar nu hard voor werken. We gaan zeker ook niet mee in alle emoties van de play-offs. Vanaf morgen de focus op Standard."