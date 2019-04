Clement houdt team scherp voor verplaatsing naar Gent: “Zij hebben ons het meeste pijn gedaan” Kjell Doms

26 april 2019

15u53 0 Genk Nog vijf finales voor Racing Genk. De eerste wordt morgenavond in de Ghelamco Arena gespeeld. AA Gent pakte tot dus ver slechts één punt, maar Philippe Clement is op zijn hoede. “Van alle tegenstanders deed AA Gent ons het meeste pijn.”

Racing Genk kan morgenavond tegen AA Gent een nieuwe belangrijk stap richting landstitel zetten. De Buffalo’s konden nog niet winnen deze play-offs, maar Philippe Clement verwacht wel een pittige wedstrijd. “AA Gent is tot nog toe de ploeg die ons het meest pijn heeft gedaan in deze play-offs”, zei de Genkse coach daarnet op zijn persconferentie. “Het geleverde spel van Gent staat voor mij ook helemaal niet in verhouding met het aantal punten dat ze hebben gepakt. Bovendien is Vadis er ook opnieuw bij, ik verwacht een moeilijke wedstrijd. We willen onze kwaliteiten tonen en we willen drie punten pakken, maar het kan net zo goed zijn dat we achteraf tevreden moeten zijn met één punt.”

Dat AA Gent komende woensdag de bekerfinale speelt tegen KV Mechelen verandert volgens Clement niets aan de context van het duel van morgenavond. “Het is niet aan mij om een motivatiespeech voor de spelers van AA Gent te geven, maar jongens die morgen door de mand vallen hebben volgens mij weinig kans om woensdag aan de aftrap van de bekerfinale te staan. Dat is de realiteit van het voetbal. Het is ook niet zo dat die finale twee dagen later gespeeld wordt, dus ik verwacht niet dat dat enige invloed zal hebben. Ik heb ook nooit gezegd dat een competitiematch minder belangrijk zou zijn, omdat er een Europees duel op volgde.”