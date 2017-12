Clement begint eraan bij Racing Genk Kjell Doms

12u39 14 BELGA

Philippe Clement is eraan begonnen. De kersverse T1 van Racing Genk heeft zopas zijn eerste training gegeven bij zijn nieuwe ploeg. Stipt om 10u30 stapte hij in het zog van zijn assistenten Jos Daerden en Domenico Olivieri het oefenveld achter de Luminus Arena op. Na de opwarming nam Clement zelf de touwtjes in handen. Partijvormen waarbij de nadruk op diepgang lag. Clement was heel aanwezig en stuurde geregeld bij. Opvallend: hij sprak iedereen - toch ruim een kern van 23 spelers - meteen met de voornaam aan. Nadien werd nog afgewerkt op doel en de training werd afgesloten met een wedstrijdvorm. Ook daarin lag de focus duidelijk op het vinden van de ruimte tussen de linies. Na anderhalf uur zat de eerste training erop. Deze namiddag om 15u wordt Clement officieel voorgesteld.

