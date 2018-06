Buffel: "Als ik verder doe, moet het bij een ambitieuze club zijn" KDZ

04 juni 2018

09u55 1

Op een persconferentie vanochtend gaf Thomas Buffel meer uitleg over zijn vertrek in Genk. De club besliste het contract van de gewezen Rode Duivel niet te verlengen. "Ik had er graag nog een jaar bijgedaan bij Genk, maar helaas is daar anders over beslist. Ik leg er mij met spijt in het hart bij neer, maar ik blijf fan van Genk", sprak de ex-speler van ook Feyenoord, Glasgow Rangers en Cercle Brugge.

"Ik ben trots op wat we met Genk gerealiseerd hebben. Het is een hele eer om hier 388 wedstrijden te spelen. Ik voelde altijd dat de club achter mij stond in moeilijke momenten. Ik wens hen veel succes."

Over zijn toekomst is Buffel duidelijk: "Ik wil nog niet stoppen en ga nog een jaar door. Het wordt nu kijken wat de beste keuze is. Ik heb meteen al aanbiedingen gekregen. Als ik verder doe, moet het bij een ambitieuze club zijn."