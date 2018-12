Bryan Heynen blijft RC Genk trouw: “Voel me nog niet klaar voor stap hogerop” KDZ

21 december 2018

14u23

Racing Genk Bryan Heynen blijft Racing Genk trouw. De jonge middenvelder wil samen met de club van zijn hart groeien én voor de titel gaan. "We hebben de ploeg om een prijs te pakken."

Clubliefde. Het lijkt een hol woord in het hedendaagse voetbal. Dat is niet zo in het geval van Bryan Heynen. De 21-jarige middenvelder van Racing Genk ondertekende gisteren een nieuwe verbintenis bij de club van zijn hart, tot 2023. Heynen gaf vanmiddag tekst en uitleg bij die contractverlenging.

“Ik speel al sinds mijn zesde voor Racing Genk, in februari word ik 22, ik voel mij hier gewoon geweldig”, zegt hij. Ondanks de interesse van andere clubs besliste Heynen om zijn eerste liefde trouw te blijven. “Mijn makelaar Marcos Pereira houdt de interesse van andere clubs goed geheim voor mij. Hij weet dat ik daar op dit moment ook echt niet mee bezig ben”, gaat Heynen verder. “Mijn focus ligt bij Racing Genk. Ik voel mij trouwens ook nog niet klaar om een stap hogerop te zetten.”

Heynen begon het seizoen in de wachtkamer bij Genk, mede door een knieblessure. Maar sindsdien krijgt hij alsmaar meer speelgelegenheid. Knap, gezien de luxe op het Genkse middenveld. “Pozuelo, Malinovskyi en Berge zijn drie topspelers. Dat mijn naam nu in één adem wordt genoemd, toont aan dat ik een goede evolutie doormaak.” Daarom dat Genk Heynen absoluut langer aan de club wilde binden. “Uit de gesprekken met coach Clement en technisch directeur Dimitri de Condé voelde ik heel veel vertrouwen. We hebben de ploeg om een prijs te pakken en daar wil ik graag deel van uitmaken.”