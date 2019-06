Brighton & Hove meldt zich voor Trossard KDZ

14 juni 2019

10u36

Premier League-club Brighton & Hove trekt aan de mouw van Leandro Trossard. De club van Mathew Ryan en José Izquierdo legde eerder deze week een eerste bod neer bij Racing Genk voor Trossard, maar dat werd geweigerd. Vandaag wordt er opnieuw onderhandeld, verwacht wordt dat de Engelse club een tweede bod zal uitbrengen. Brighton & Hove wist zich vorig seizoen op het nippertje te handhaven in de Premier League en finishte twee punten boven de degradatiezone.

Trossard is één van de spelers van de landskampioen die bij het juiste bod de club mag verlaten. Racing Genk heeft wel een prijs van 20 miljoen op het hoofd van Trossard gekleefd. De Rode Duivel was afgelopen seizoen goed voor 22 doelpunten en 11 assists in 47 wedstrijden.

