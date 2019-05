Bongonda voor bijna 7 miljoen euro naar Genk, Club denkt aan andere winger uit 1A als alternatief RN/KDZ/PJC/SK

27 mei 2019

06u01 0 Racing Genk RC Genk mag dan al zijn trainer verloren hebben aan Club Brugge, de landskampioen slaat fors terug. Genk heeft een akkoord met Zulte Waregem over Théo Bongonda, voor een recordbedrag van bijna 7 miljoen euro.

Théo Bongonda ontpopte zich het voorbije seizoen tot één van de smaakmakers in de Belgische competitie. De 23-jarige - Belgische - vleugelaanvaller was goed voor 14 goals en 9 assists, hij deed heel wat tegenstanders pijn met zijn snelheid en zijn snedige acties. Bongonda kwam zowel bij RC Genk als bij Club Brugge hoog op het verlanglijstje. Vorige week woensdag - op dezelfde dag als Philippe Clement - onderhandelde Bongonda in het Kasteel van Bever van Bart Verhaeghe met Vincent Mannaert. Genk had op dat moment al meer dan één bod uitgebracht op Bongonda, maar dit weekend haalde het zijn slag thuis.

De landskampioen bereikte met Zulte Waregem een akkoord over een transferbedrag van bijna 7 miljoen euro. Een veelvoud van de 1,6 miljoen die Zulte Waregem vorige zomer betaalde voor Bongonda. Toen was dat een gigantische investering voor de club van Francky Dury, maar nu wrijft men zich aan de Gaverbeek in de handen om het feit dat men toen die investering gedaan heeft. Toen men bij Club Brugge hoorde hoever RC Genk wou gaan, haakte men af voor Bongonda. Voor de goeie orde: er worden geen (huur)spelers van RC Genk betrokken in de transactie.

Helemaal rond is de transfer nog niet, omdat Genk nog wat obstakels op zijn weg vindt in de onderhandelingen met de entourage van Théo Bongonda. Maar verwacht wordt dat de transfer eerstdaags helemaal geofficialiseerd kan worden. Met een transfersom van nagenoeg 7 miljoen euro wordt Bongonda de duurste transfer ooit tussen twee Belgische club. Vorige zomer betaalde Club Brugge 5 miljoen euro aan Charleroi voor Kaveh Rezaei, maar met de transfersom voor Bongonda gaat RC Genk daar ruimschoots over.

Met de recordtransfer van Bongonda maakt RC Genk duidelijk dat het zich deze keer niet opzij wil laten zetten na het behalen van de landstitel. In de Luminus Arena houdt men rekening met het vertrek van smaakmakers als Berge, Malinovskyi, Samatta en Trossard, maar met Bongonda haalt men alvast een vervanger voor die laatste in huis. Het geeft aan dat RC Genk zich wil wapenen voor de Champions Leaguecampagne die in september van start gaat.

Club Brugge had Bongonda graag aangetrokken, maar het wou niet zo diep in de buidel tasten als RC Genk. Blauw-zwart kijkt nu uit naar een alternatief en heeft daarbij Nana Ampomah in het vizier. De 23-jarige Ghanees was het voorbije seizoen één van de smaakmakers bij Waasland Beveren. Hij is geen onbekende voor Philippe Clement, die Ampomah nog onder zijn hoede had op de Freethiel. Ampomah maakte het voorbije seizoen 8 goals voor Waasland Beveren.