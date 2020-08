Bongonda verlost van corona, Dessers kwam slecht neer op het hoofd maar geraakt normaal klaar voor OHL



KDZ

13 augustus 2020

14u01 1

Ook de nieuwe testronde bij Racing Genk bracht geen nieuwe positieve Covid-gevallen aan het licht. De volledige kern werd woensdag opnieuw getest en iedereen is negatief. Ook Théo Bongonda legde een negatieve test af en mag vanaf morgen opnieuw aansluiten bij de groep. “Hij zit zaterdag gewoon in de selectie”, zei coach Hannes Wolf op zijn persconferentie voor de wedstrijd van zaterdag tegen OHL.

Cyriel Dessers trainde vandaag niet. Hij kwam gisteren slecht neer op zijn hoofd en voelde zich vandaag nog altijd duizelig. Maar ook daarover maakt Wolf zich geen zorgen. “Hij was vandaag op de club en heeft wat gefietst, nadien hebben we hem naar huis gestuurd. We verwachten wel dat hij morgen gewoon opnieuw aansluit.”