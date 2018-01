Bod binnen van Rouches, maar nog geen van Limburgers: "Voor Genk kost Seck dubbel zoveel" MICHAËL VERGAUWEN EN KJELL DOMS

11u06 0 Photo News Racing Genk Ibrahima Seck (28) vertrok zaterdagochtend met Waasland-Beveren op stage. Maar blijft de Senegalees daar ook de hele week? Genk, dat anderhalf uur rijden verder zit, in Benidorm, is ervan overtuigd dat de rijzige middenvelder nog deze winter in hun kleuren zal te bewonderen zijn. Een bod volgde er echter nog niet, iets wat Standard wél al deed.

"Het wordt sleuren en trekken om Seck. Dat besef ik", vertelt Waasland-Beverenvoorzitter Dirk Huyck ons. "Maar we staan klaar. Er beweegt wat, ja. Ik hoorde Genk al enkele weken terug, vlak na het vertrek van Philippe Clement naar hen. Dat was toen wel even slikken. Ook Standard informeerde via makelaars al twee keer (en deed al een weliswaar ontoereikend bod, red.) en er zijn ook enkele buitenlandse clubs geïnteresseerd. Zegt Genk dat ze zeker zijn van hun zaak? Wel, dat weet ik nog zo niet. Ze moeten sowieso langs ons passeren. En voorlopig heb ik nog geen enkel bod van hen ontvangen. Want zo werkt het toch, niet? Bod, tegenbod, nog een tegenbod,... tot een akkoord. Wel, zo ver zijn we nog láng niet. Trouwens, voor Genk kost Seck dubbel zoveel." Of hij het écht meent, weten we niet, maar feit is dat het plotse vertrek van Clement naar Genk nog altijd zwaar op de maag ligt in het Waasland.

Persoonlijk akkoord?

Bij Racing Genk zijn ze dan weer zeker dat het dossier-Seck snel rondkomt. Volgens de Limburgers zou het dossier in een beslissende fase zitten en zou Seck zelfs al een persoonlijk akkoord hebben met Genk. Naar verluidt zou Seck Genk boven andere clubs verkiezen omdat hij opnieuw met Philippe Clement wil werken. In de Luminus Arena is de positie van verdedigende middenvelder een echt knelpuntberoep. Een nieuwe zes is een topprioriteit na het uitvallen van Berge en Heynen. Van de drie overgebleven middenvelders (Schrijvers, Malinovskyi en Pozuelo) denkt namelijk niemand echt defensief.

Photo News

Tot het effectief tot een transfer komt, traint Seck zelf vol overgave mee met Waasland-Beveren. "Ik voetbal ondertussen anderhalf jaar bij Waasland-Beveren en elke mercato klinkt het wel dat ik vertrek", vertelt hij ons. "Toch voetbal ik nog steeds hier. Ik hou dan ook geen rekening met wat anderen zeggen, en focus me op mijn job. De interesse van Genk is trouwens niet nieuw, ze informeerden vorig seizoen al. Misschien kan de komst van Philippe een extra duwtje geven, maar als speler kies je voor een team óm het team, niet om de coach. Maar beloven dat ik het seizoen uitdoe bij Waasland-Beveren, nee, dat kan ik niet. In het voetbal kan en mag je niets beloven. Ik doe m'n werk en wacht af. Januari is nog lang, hé. En als ik hier op 1 februari nog ben, zal ik me volledig inzetten voor Waasland-Beveren. Met mijn mentaliteit is nog nooit iets mis geweest."

Als we de rijzige Senegalees zich in Pinatar in het zweet zien werken, wijst inderdaad niets erop dat hij met z'n gedachten ergens anders zit. Het voetje wordt niet teruggetrokken, op een meter meer of minder kijkt hij nog altijd niet. Het is al langer dan vandaag heel duidelijk waarom Genk en Standard zo tuk zijn op Seck. Hij is groot, verliest amper een duel, heeft drie longen en heeft een bewonderenswaardige onverzettelijkheid. Een echte winnaar. Vraag is voor wié hij mag juichen binnenkort.

Photo News