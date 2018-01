Bijna 37, maar Buffel nog lang niet oudste doelpuntenmaker in Belgische competitie Dieter Peeters en Johan Serkijn

15u11 0 Photo News Buffel viert zijn winning-goal met ploegmaat Dewaest.

Dinsdagavond bezorgde Genk-kapitein Thomas Buffel zijn team drie gouden punten in de strijd om Play-Off I. Met 36 jaar, 10 maanden en 28 dagen heeft Buffel nog wel een eindje te gaan om de oudste doelpuntenmaker in België te worden. Als Timmy Simons nog scoort voor zijn pensioen, neemt hij het record van Borkelmans over.

1. Vital Borkelmans

De voormalige assistent-bondscoach is de oudste speler die ooit een doelpunt maakte in de Belgische competitie. Op 15 mei 2004 scoorde Brommerke voor Cercle in zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau tegen Westerlo. Zijn leeftijd? 40 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

AVT Schitterend afscheid van Vital Borkelmans. Hij bezorgde Cercle Brugge in extremis een punt met zijn 35ste doelpunt in eerste klasse.

2. Guy Vandersmissen

Daarmee verbeterde Borkelmans het record van 17-voudige Rode Duivel Guy Vandersmissen. Die trapte op 10 mei 1998 zijn laatste bal binnen voor RWDM, in een 5-1 overwinning tegen Lokeren. Net als bij Borkelmans gebeurde dat in zijn laatste wedstrijd in de hoogste klasse. Die dag was de voormalige speler van Standard, Germinal en RWDM exact 40 jaar, 4 maanden en 15 dagen oud.

Photo News Guy Vandersmissen in actie bij Standard.

3. Timmy Simons

In de titelmatch tegen Anderlecht in 2016 zette aanvoerder Timmy Simons de kroon op het werk. Zijn penalty-goal leverde Club de titel op en maake hem ook de derde oudste doelpuntenmaker in de Jupiler Pro League ooit, met 39 jaar, 5 maanden en 4 dagen. Als Simons dit seizoen scoort, wordt hij met zijn 41 jaar meteen de oudste doelpuntenmaker. Maar de kans dat hij binnenkort nog aan spelen toekomt, lijkt klein.

Photo News Simons viert zijn (laatste) doelpunt in de Belgische competitie, tegen Anderlecht.

4. Nico Van Kerckhoven

De match Cercle Brugge - Westerlo lijkt geknipt voor spelers die op pensioen gaan. Nico Van Kerckhoven scoorde op 17 april 2010 voor Westerlo zijn laatste doelpunt, in zijn laatste wedstrijd in eerste klasse. De 42-voudige Rode Duivel was toen 39 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

BELGA Nico Van Kerckhoven gaat helemaal uit de bol na zijn laatste doelpunt in eerste klasse.