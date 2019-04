Exclusief voor abonnees Bij Genk kloppen ze zich op de borst: “We zijn sterker zónder Pozuelo” Kjell Doms & Pieter-Jan Calcoen

01 april 2019

07u28 0 Racing Genk Impressionant, Racing Genk. De competitieleider is met een statement aan de play-offs begonnen. “De druk ligt bij de concurrenten.”

Het debuut van Alejandro Pozuelo voor Toronto FC gezien? Lobje, panenka, ‘no-look’-assist. Weergaloos. Weet u wat het strafste is? Racing Genk miste hem tegen Anderlecht geen seconde. Alle twijfels - vooral dan van buitenaf - in één keer weggevaagd. “Ons middenveld is nu sterker dan mét Pozuelo”, verraste Joakim Maehle. “Pozuelo is een uitzonderlijke speler, maar hij was de aanvalsleider. Alles liep via hem en daar kan de tegenstander zich makkelijker op instellen. Met Berge, Heynen en Malinovskyi kunnen we voor meer afwisseling zorgen. Als Berge gaat, blijft Heynen en omgekeerd. We kunnen meer variëren en dat maakt ons onvoorspelbaar. De jongens die voordien vooral in dienst van Pozuelo speelden, kunnen nu ook creatiever zijn.”

