Berge: “Nooit eerder zo fier op dit team” - Coucke: “Met deze agressiviteit pakken we zeker punten tegen AA Gent” Redactie

06 november 2019

“We mogen fier zijn op deze prestatie”, vertelde doelman Gaëtan Coucke na de nipte nederlaag tegen titelverdediger Liverpool. “We stonden goed in blok in de eerste helft, maar na de rust maken zij dan een mooie goal. Op het einde proberen we nog de bovenhand te nemen, jammer dat die gelijkmaker niet meer viel. We hebben er alles aan gedaan om een punt te komen pakken, wat helaas niet lukte. Maar als we deze agressiviteit meenemen naar de match tegen AA Gent, pakken we zeker punten.”

Berge: “We spelen hier bijna 2-2: wauw”

“Ik was nooit eerder zo fier op mijn team”, opende Sander Berge. “We kwamen naar hier in een moeilijke periode. Er werden vragen gesteld bij onze speelstijl en resultaten. En dan spelen we hier bijna 2-2. Wauw. De manier waarop we onze rug rechtte in deze intensiteit... De fierheid haalt de bovenhand van de ontgoocheling. Als we dit tonen in de eigen competitie, zullen de punten wel volgen.”

Heynen: “We hebben meer gevraagd van elkaar”