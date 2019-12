Berge gecharmeerd door Napoli, Genk houdt vast aan 25 miljoen Kjell Doms

13 december 2019

07u10 1

Sander Berge (21) is de enige speler van Racing Genk die in deze Champions League-campagne indruk gemaakt heeft. Hij kreeg persoonlijke felicitaties van Jürgen Klopp en de jonge Noor staat bovenaan de wishlist van Aurelio De Laurentiis, de gekke voorzitter van Napoli. De interesse van de Italianen is op dit moment het meest concreet, tijdens het officiële diner tussen beide besturen kwam de naam van Berge ter sprake. Een officieel bod liep tot op heden nog niet binnen in Genk, noch van Napoli noch van een andere ploeg. De entourage van Berge heeft weet van de interesse en Berge zelf zou een overstap naar Napoli wel zien zitten. Racing Genk vroeg in de zomer 25 miljoen euro voor de Noorse international en is in elk geval niet van plan om die prijs deze winter te laten zakken. Berge wees in het tussenseizoen zelf een aanbod van Sheffield United af omdat hij een overstap naar de promovendus in de Premier League niet zag zitten. Hij gaf op dat moment de voorkeur aan een avontuur in de Champions League. Dat avontuur zit er intussen op. Bij Genk hopen ze Berge tot het einde van dit seizoen te kunnen houden, maar de kans is reëel dat hij deze winter vertrekt. Als het juiste bod voor Genk langskomt - en de juiste club voor Berge.