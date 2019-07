Atalanta en Genk hebben akkoord over Malinovskyi KDZ/SJH

14 juli 2019

18u25 0

Ruslan Malinovskyi (26) staat op het punt om zijn transfer naar Atalanta af te ronden. De Oekraiënse middenvelder van Racing Genk wordt vandaag nog in Italië verwacht om zijn medische testen af te leggen bij de nummer drie van de Serie A. Genks sportief directeur Dimitri De Condé bevestigde dat er een akkoord op clubniveau is. Volgens Italiaanse bronnen zou het om een bedrag van 13 miljoen euro gaan dat nog kan oplopen met bonussen. Malinovskyi moet enkel nog zijn medische testen doorstaan en dan kan de deal beklonken worden. De Oekraïener speelde 135 wedstrijden voor Genk en was daarin goed voor 30 goals en 32 assists. Hij vervoegt bij Atalanta een andere ex-Genkspeler Timothy Castagne. De club uit Bergamo wist zich voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de Champions League. De Condé bevestigde dat de deal hangende is. “De speler had zijn zinnen op deze transfer gezet en dan is het goed dat je die zaak kan afhandelen”, klonk het bij de Genkse sportief directeur.