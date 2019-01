Appeltaart én goed nieuws voor Genk: tien punten voor betekent altijd kampioen na play-offs KDZ

21 januari 2019

We zijn 22 speeldagen ver en Racing Genk staat tien punten voor op de tweede in de stand, Club Brugge. Sinds de play-offs in het seizoen 2008-2009 hun intrede deden in België had een ploeg na 22 speeldagen nooit een grotere voorsprong. Twee keer had de leider na 22 speeldagen negen punten meer dan het nummer twee. Anderlecht in 2012 en Club Brugge vorig seizoen. In 2013 had Anderlecht een voorgift van acht punten op de tweede in de stand. Een opsteker voor Racing Genk: die voorsprong bleek telkens ook te volstaan om op het einde van de rit de landstitel te pakken.

Een tienpuntenkloof én een derbyzege tegen STVV, dat vonden de Genkse supporters ruim voldoende voor een beloning. Pozuelo en co. werden getrakteerd op een stapel appeltaarten. (KDZ)