Anthuenis behoudt vertrouwen in Genk: “Je kan geen volledig seizoen dominant zijn” KDZ

24 februari 2019

08u24 0 Racing Genk Twee nederlagen in vier dagen, maar voor Aimé Anthuenis (75) is het glas halfvol. “Niet panikeren.”

“De balans is nog altijd positief.” Anthuenis roept Racing Genk op om de kalmte te bewaren. “Zonder die halvering van de punten, echte gangsterpraktijken zijn dat, zou Genk altijd kampioen worden. Ook nu blijven ze voor mij dé favoriet.” Zelfs na de pandoering op Club Brugge en de oplawaai tegen Slavia Praag. Twee wedstrijden waarin Genk vooral fysiek ten onder ging tegen een veel krachtigere tegenstander. Geen prettige vaststelling met de komst van Antwerp in het achterhoofd. “Ik ben het daar gedeeltelijk mee eens”, zegt Anthuenis. “Antwerp is fysiek een sterke ploeg, maar ik verwacht niet dat zij tegen Genk kunnen wat Slavia Praag deed. De Tsjechen slaagden erin om Genk bijna een hele wedstrijd lang hoog vast te zetten. Zo neutraliseerden ze de hele Genkse as. Pozuelo en Malinovskyi raakten geen bal en zonder hun aanvoer kregen ook Samatta en Trossard niets klaar. Ik was echt onder de indruk van Praag. Antwerp voetbalt meer vanuit een stevige organisatie, Genk vastzetten op de eigen helft, dat zie ik niet gebeuren.”

45 matchen op teller

Anthuenis vindt het trouwens ook niet onlogisch dat Genk op dit moment zichzelf eens tegenkomt. “Ik heb de rekening eens gemaakt, Genk zit dit seizoen al aan 45 matchen. Er is geen enkele ploeg die een heel seizoen lang dominant kan zijn. Genk zit in een mindere periode en dat is niet abnormaal als je ziet dat ze er eind juli al moesten staan. Philippe Clement is er de voorbije maanden ook in geslaagd om die mindere periodes meteen af te blokken. Er schuilt een goede psycholoog in Clement. Hij moet nu praten met die groep, collectief of individueel. Terugkeren naar de momenten waarop het wél lukte. De wereld kan er zondag voor Genk alweer helemaal anders uitzien. Een zege tegen Antwerp en een nederlaag van Club Brugge op Anderlecht en de kloof is opnieuw elf punten.”

Alleen hoopt Anthuenis dat de situatie rond Pozuelo snel wordt opgehelderd. Genk en Toronto zouden de gesprekken pas na de match tegen Antwerp hervatten. “De hele club is nu al drie weken in de ban van Pozuelo en dat heeft zijn weerslag op de ploeg, dat zie je aan alles. In het belang van de club moet er snel duidelijkheid komen. Dan eens op de bank, dan weer in de ploeg, dat is niet goed voor de cohesie van het team. Meteen weg, na de reguliere competitie of blijven, die beslissing moet snel genomen worden. De ploeg moet weten wat de rol van Pozuelo nog zal zijn de komende maanden.”