Anderlecht in de gehaktmolen en een briljante ‘Panenka’: de genialiteit van Alejandro Pozuelo in vijf momenten Kjell Doms

27 februari 2019

07u30 0 Racing Genk Nog drie weken kunnen we met z’n allen genieten van Alejandro Pozuelo. Nadien trekt de Spanjaard naar Amerika. En of een stukje genialiteit op de Belgische velden verdwijnt.

21 augustus 2016 • Lokeren - Racing Genk 0-3

Meer dan doelpuntenmaker was ‘Pozo’ de man van de geniale doorsteekbal. In zijn eerste seizoen bij Genk was hij in de uitwedstrijd bij Lokeren goed voor drie assists. Genk won met 0-3, twee doelpunten van Samatta en eentje van Leon Bailey. Alle drie na voorbereidend werk van Alejandro Pozuelo.

Donderdag 19 mei 2016 • Genk - Anderlecht: 5-2

Voorlaatste speeldag play-off 1. Racing Genk strijdt met KV Oostende voor het barrageticket. Genk moet winnen en doet dat onder leiding van een sublieme Alejandro Pozuelo. Een kwartier voor tijd en bij 2-2 doet hij de wedstrijd definitief in het voordeel van de Limburgers kantelen. Met een knappe plaatsbal trapt hij de 3-2 op het bord, het werd uiteindelijk 5-2.

29 mei 2016 • Genk - Charleroi: 5-1

Maar één assist voor Pozuelo in de terugwedstrijd voor een Europees ticket tegen Charleroi. Maar zelden zagen we Pozuelo zo blij na een match. Genk trok een scheve situatie recht nadat ze de heenwedstrijd met 2-0 hadden verloren. Zo veroverde hij in zijn eerste seizoen meteen een Europees ticket.

29 november 2017 • KV Mechelen - Racing Genk: 1-1 (5-6)

Racing Genk haalde vorig seizoen de bekerfinale tegen Standard. In de achtste finale ontsnapten de Limburgers op het nippertje. Achter de Kazerne tegen KV Mechelen stond het na 120 minuten 1-1 en moesten strafschoppen de beslissing brengen. Terwijl u die wedstrijd wellicht herinnert door het feit dat een toeschouwer een geblesseerde lijnrechter moest vervangen, herinneren wij ons die wedstrijd dankzij de ‘Panenka’ van Pozuelo in de strafschoppenserie.

2 februari 2019 • Waasland-Beveren - Racing Genk: 0-1

Zijn (voorlopig) laatste doelpunt in het shirt van Racing Genk, maar wat voor één. Typisch ‘Pozo’, als iedereen een trap met rechts verwacht, slaat hij toe met links. Een geweldige ingeving die Racing Genk drie belangrijke punten bezorgde op de Freethiel. Pikant detail: kort voor die wedstrijd nam Toronto FC een eerste keer contact op met Pozuelo om aan te geven dat ze hem naar Canada wilde halen als vervanger van Sébastian Giovinco.