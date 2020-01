Anderlecht en Genk zetten originele financiële constructie op rond Didillon KDZ

28 januari 2020

03u00 0 Racing Genk Thomas Didillon (27) is van Racing Genk, al zeker tot het einde van het seizoen. De landskampioen betaalt initieel 550.000 euro en bedong ook een aankoopoptie. Licht het die niet, dan behoudt Genk 25% van de rechten op de Franse doelman.

De kogel is door de kerk. Sporting ­Anderlecht en Racing Genk bereikten gisteren een akkoord over de overgang van Thomas Didillon naar de Luminus Arena. De Fransman meldde zich ­gisterochtend al in het sportmedisch centrum Adlon in Diepenbeek voor zijn medische keuring. Op de middag ging hij in het gezelschap van makelaar Didier Frenay en een spelersbegeleider van Racing Genk eten in een pastazaak in het centrum van Genk. Na de middag werden de laatste details van de overeenkomst uitgeklaard. Daarbij werd nog stevig gepalaverd over een ongewone financiële constructie. Uiteindelijk huurt Genk Didillon tot het einde van dit seizoen. De landskampioen betaalt een huurbedrag van 550.000 euro en neemt ook het loon van de 27-jarige Fransman over van Anderlecht.

In het contract werd ook een optie tot aankoop opgenomen. Als Genk op het einde van het seizoen beslist om die optie te lichten, dan storten ze nog eens 1.650.000 door naar Brussel. In dat geval zouden de Limburgers een ­totaalbedrag van 2.200.000 euro ­ophoesten voor Didillon, exact wat Anderlecht in 2017 betaalde om hem los te weken bij FC Metz. Licht Racing Genk de optie tot aankoop niet, dan keert Didillon terug naar Anderlecht, maar behoudt Genk wel 25% van de rechten op de speler. Met andere woorden: als Anderlecht Didillon in de ­zomer elders weet te ­slijten, dan is 25% van dat bedrag voor Racing Genk en 75% voor Anderlecht.

Vandevoort & Vukovic

Of Genk een definitieve aankoop overweegt; is nog maar de vraag. Het wil Maarten Vandevoordt (17) niet blokkeren en ook Danny Vukovic (34) ligt nog een jaar onder contract. Over het lot van Gaëtan Coucke bestaat meer onduidelijkheid. Hij heeft in Genk nog een contract tot 2021, maar eerdere onderhandelingen over een verlenging daarvan draaiden op niets uit. Didillon en Coucke moeten de komende weken en maanden onder elkaar uitmaken wie de Genkse nummer één wordt in de play-offs.