Exclusief voor abonnees Andere tactiek, gebrek aan automatismen of gewoon in het kopje? Genk is op zoek naar zichzelf Niels Vleminckx

12 augustus 2019

06u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Racing Genk weet het even niet meer. Zaterdag was het alweer slap. Opnieuw verloren. De kampioen twijfelt aan zichzelf.

Minuut 21. Het begon met een enkeling, na het vierde of vijfde onnodige balverlies van Racing Genk. En het zwol aan. Gefluit in de Luminus Arena. Geen striemend concert, maar de boodschap was duidelijk. Na drie speeldagen is de kampioen een schim van zichzelf.

Coach Felice Mazzu na de 0-2-nederlaag tegen Zulte Waregem: “Ik zag een ploeg die gebukt gaat onder twijfels.” Hoe snel kan het gaan in het voetbal.

