Ambras in Genk: Ndongala en Dewaest raken slaags op training, die laatste krijgt boete als "aanzetter" Kjell Doms

12 juli 2018

07u39 2

Na de uitgelaten sfeer op de familiedag dinsdag ging het er gisteren op training bij Racing Genk iets minder vredelievend aan toe. Sébastien Dewaest en Dieumerci Ndongala kregen het met elkaar aan de stok en er vielen enkele rake klappen. Trainers en spelers moesten beide vechtersbazen scheiden om erger te voorkomen. "Ze stonden allebei in het verliezende kamp en die viel hen heel zwaar", legt technisch directeur Dimitri de Condé uit. "Daarop zijn wat woorden gevallen waarna er wat getrokken en geduwd is. Wij zijn hier natuurlijk niet blij mee. Spelers moeten hun emoties altijd onder controle houden, zowel tijdens een wedstrijd als op training. Dit voorval kadert voor mij in de scherpe manier waarop er getraind wordt en dan zit je soms tegen de limieten. Al is het duidelijk dat zoiets niet meer kan en mag gebeuren."

De twee spelers worden morgen op het matje geroepen. "Wij zullen samenzitten met Dewaest en Ndongala om zo snel mogelijk de neuzen opnieuw in dezelfde richting te krijgen." Opvallend: in de namiddag werd de officiële ploegfoto genomen, daarop staat geen Ndongala. "Voor hem was het beter om even af te koelen. Een foto onmiddellijk na dat akkefietje was geen goede timing."

Inmiddels heeft Genk Dewaest een boete gegeven als "aanzetter" van het opstootje. "De clubleiding besliste om Dewaest een boete te geven als aanzetter van het opstootje", klinkt het op de site van Genk. "Een dag later staan beide spelers weer samen op het trainingsveld, neuzen in dezelfde richting. Het incident is hiermee afgesloten voor de hele club, de volle focus gaat naar de oefenmatchen tegen Moeskroen (zaterdag) en Spouwen-Mopertingen (zondag)."