Als een garagebox plots een perszaaltje wordt: Clement lacht zijn tanden bloot op aparte persconferentie in Luxemburg DMM/SJH

31 juli 2018

18u54 0 Racing Genk Morgen staat Racing Genk in de tweede voorronde van de Europa League voor een overbodige wedstrijd tegen Fola Esch. De Luxemburgers moeten in eigen huis een 5-0 goed maken, maar dat lijkt gezien het niveauverschil op en naast het veld onbegonnen werk. Ter illustratie: de verplichte persconferentie werd gehouden in... een garagebox.

Een breed glimlachende Philippe Clement aan de vooravond van de terugwedstrijd tegen Fola Esch. Een mens zou voor minder. Genk zit in een uitstekende flow en staat dankzij de 5-0 van vorige week voor een gezondheidswandeling in Luxemburg. Het vertrouwen is er, maar de grijs van Clement had wellicht meer te maken met de omstandigheden van de persconferentie.

Wegens infrastructuurproblemen rukte de persbabbel namelijk uit naar een garagebox nabij het stadion. Clement zette zich er neer in de centrale box. Links zat de garage immers vol met isolatiemateriaal en in de box rechts stond een grasmachine met een barbecue. De centrale box dus en daar werd snel een zaaltje geïmproviseerd met houten picknicktafels en bakjes. Wat schuin overhangende doeken van sponsors maakten het plaatje compleet.

Gelukkige kon er na de babbel wel getraind worden in het aanpalende Stade Emile Mayrisch. Racing Genk speelt zijn wedstrijd tegen Fola Esch morgen om 18u.