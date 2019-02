Alejandro Pozuelo onderhandelt in Genk over vertrek: Toronto, China of toch Genk? Kjell Doms

10 februari 2019

11u00

Bron: Eigen berichtgeving

Met een bedrukt gezicht kwam Alejandro Pozuelo (27) deze morgen aan in Genk, hij was in het gezelschap van zijn makelaar, David Garcia. Er werd op de club verder onderhandeld over een onmiddellijk vertrek van de Spaanse middenvelder. De speler vervoegde ook zijn ploegmakkers op het trainingsveld. Pozuelo heeft aanbiedingen op zak uit de MLS en China. Zijn persoonlijke voorkeur ligt bij een overgang naar Toronto FC in Canada.