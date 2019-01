Alejandro Pozuelo blijft wellicht in Genk KDZ

16 januari 2019

06u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Alejandro Pozuelo blijft Racing Genk trouw. Zo goed als zeker toch. Dat was de teneur die gisterenavond in en rond de Luminus Arena hing. Waren de signalen eerder deze week nog vooral negatief, dan waren die gisteren vooral positief.

In de nasleep van een vergadering van de Pro League viel te horen dat “Pozuelo in Genk zou blijven.” En ook later op de avond hadden bestuursleden “een goed gevoel” over de situatie. Al durfde niemand het echt met zekerheid te zeggen. Vandaag zitten Pozuelo en de club een laatste keer samen, nadien volgt de officiële beslissing. In de Luminus Arena wordt aangenomen dat hij zijn handtekening onder een verbeterd contract zet en vol voor de titel gaat met Genk.

Daarmee komt een einde aan de Spaanse telenovela die exact een week geduurd heeft. Vorige week woensdag op stage in Benidorm kreeg Pozuelo een aantrekkelijk voorstel uit Saoedi-Arabië van Al-Ahli. De Saoedi’s wilden de opstapclausule van 8 miljoen euro in het contract van Pozeulo betalen en boden hem een jaarsalaris van 3 miljoen euro. Een bedrag dat het hoofd van de 27-jarige deed tollen. Pozuelo vroeg en kreeg bedenktijd, deze bezinningsperiode werd tot twee keer toe verlengd. ‘Pozo’ overlegde met zijn makelaars, zijn vrouw, zijn ouders en lijkt nu eindelijk zijn besluit te hebben genomen. Maandag trainde hij niet mee wegens hamstringproblemen, die nu van de baan zijn. Gisteren stond Pozuelo opnieuw op het oefenveld.

De traditionele persconferentie voor een wedstrijd in Genk is intussen met een dag vervroegd. Wordt die vanmiddag gekoppeld aan een extra persmoment met Pozuelo? De kans is groot, “als hij deze nacht niet van gedachte is veranderd”.