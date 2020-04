Acht jaar geleden beleefde Kevin De Bruyne afscheid in mineur bij RC Genk: “Ik wist meteen dat het erg was” ABD/KTH

27 april 2020

12u53 0 Racing Genk Een pijnlijke grimas. De tranen bijna in de ogen. Dag op dag acht jaar geleden beleefde Kevin De Bruyne - toen 20 jaar oud - een afscheid in mineur bij Racing Genk. In de play-off 1-match tegen latere kampioen Anderlecht brak de talentvolle middenvelder een teen. Einde seizoen. Twee maanden later begon hij aan de voorbereiding bij Chelsea.

Waar is de tijd dat Kevin De Bruyne nog heerste op de Belgische velden? In het seizoen 2010-2011 maakte hij Racing Genk kampioen, een jaar later speelde hij Champions League met de Limburgers en dwong hij een transfer naar Chelsea af. Die was in januari 2012 al in kannen en kruiken, maar De Bruyne zou het seizoen wel nog afmaken in Genk.

Dit had ik niet gedacht, neen. Toch niet op deze manier. Maar ik kan de klok niet terugdraaien Kevin De Bruyne op 27 april 2012

Zijn afscheidstournee op de Belgische velden kwam echter sneller dan verwacht abrupt ten einde. In de play-off 1-topper tegen Anderlecht botste De Bruyne op Kanu, vervolgens raakte Juhasz hem en ook Gillet ging nog eens op zijn voet staan. “Ik wist meteen dat het erg was”, vertelde De Bruyne achteraf. “Toen ik aan de zijlijn mijn sok uittrok, zag ik dat mijn teen helemaal scheef stond. Dan weet je ook dat je seizoen erop zit.”

De Bruyne’s teen werd onder verdoving rechtgezet en gespalkt. Een gips was niet nodig. “Het is triestig”, was hij ontgoocheld. Dit was niet het afscheid zoals hij het voor ogen had. “Dit had ik niet gedacht, neen. Toch niet op deze manier. Maar ja, ik blijf er ook realistisch onder. Ik kan de klok niet terugdraaien. Jammer, maar het is nu zo.”

Klierkoorts, spierscheur en twee teenbreuken

Het was niet de eerste opdoffer in de nog prille carrière van De Bruyne, die aanvankelijk werd afgeremd door blessures. In de heenronde van het Genkse kampioenenjaar 2010-2011 was ‘KDB’ zeven weken buiten strijd met klierkoorts. In het begin van seizoen 2011-2012 scheurde hij een spier in de kuit nadat hij verkeerd was neergekomen in een duel. In datzelfde seizoen brak hij in december zijn kleine teen, en op 27 april 2012 volgde dus een tweede teenbreuk.

“Ach, ik ben al blij dat het geen spierblessures zijn”, relativeerde De Bruyne toen. “Dat wil zeggen dat mijn lichaam toch in orde is. Telkens kwamen de blessures er door onzachte contacten. En die zijn eigen aan het voetbal. Alleen jammer dat ik er door aan de kant moet blijven. Maar mij voorbereiding op het nieuwe seizoen komt nu ook niet in het gedrang. Dat is al een geruststelling. Begin juni moet ik weer fit zijn. Daar richt ik me nu op.”

Die voorbereiding kon hij, zoals voorspeld, fit beginnen. De Bruyne ging, samen met Romelu Lukaku en leeftijdsgenoot Eden Hazard, mee op tournee in de Verenigde Staten. Daar maakte De Bruyne zijn ‘debuut’ op 18 juli 2012 in een oefenmatch tegen de Seattle Sounders. Twee weken later kwam de - geplande - uitleenbeurt aan Werder Bremen. De rest is geschiedenis.

Lees ook:

De Bruyne wordt in augustus opnieuw papa: “Ik was verrast, het was sneller dan verwacht”

Kevin De Bruyne en Michèle Lacroix verwachten dochtertje: “Het puzzelstukje dat nog ontbrak”

Ook Kevin De Bruyne had mogelijk corona, maar gevolgen waren beperkt: “De anderen waren er erger aan toe”