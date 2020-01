16-jarige Luca Oyen zorgt voor Genkse ommekeer tegen Ferencvaros: “Het einde van een geslaagde week” Kjell Doms met Racing Genk in Benidorm

10 januari 2020

Racing Genk ruilde het zonnetje van Benidorm voor de regen van La Nucia tien kilometer verderop. De tweede oefenpartij van de dag tegen Ferencvaros was helemaal uitgeregend. Genk kon minder kwaliteit op de match leggen dan in de eerste wedstrijd, maar won uiteindelijk wel. Met dank aan de sterke invalbeurt van de 16-jarige Luca Oyen. Tien minuten voor tijd zorgde hij met een strakke knal voor de gelijkmaker. Drie minuten later kon Odey de 2-1 binnentikken op aangeven van Oyen, al was het vooral een blundertje van de Hongaarse doelman.

Kristian Thorstvedt kreeg de Hongaarse competitieleider de kans om zich te tonen. De jonge Noor liet een paar leuke dingen zien, maar kon niet verhinderen dat Genk bij de rust op achterstand stond. Lovrencsics poeierde een afgeweerde hoekschop voorbij een kansloze Gaetan Coucke. Genk kreeg weinig klaar de rest van de eerste helft. Paintsil kreeg tegen zijn ex-club de beste kans, maar knikte van dichtbij naast. Ito en Maehle leden duidelijk onder de omstandigheden. Genk leek niet meer bij machte om het tij te keren, tot Oyen zich ermee ging bemoeien. Een mooi moment in de prille carrière van de zoon van ex-Genk en Anderlechtspeler Davy Oyen.

“Als kleine jongen droomde ik er al van om een goal te kunnen maken voor het eerste elftal van Genk en vandaag is die droom uitgekomen”, lachte Oyen. “Het einde van een geslaagde week voor mij. Ik heb veel bijgeleerd van de grote mannen. Vanaf maandag keer ik normaal gezien terug naar de beloften.”

Racing Genk: Coucke, Maehle, Cuesta, Adewoye, Neto Borges; Thorstvedt (63’ Sierra), Hrosovsky; Ito (68’ Oyen), Odey, Paintsil; Onuachu (71’ Nygren)

Doelpunten: 28’ 0-1 Lovrencsics, 80’ 1-1 Oyen, 84’ 2-1 Odey

